Stel uit Assen bestraft voor geweld tegen buurvrouw en wapenbezit

De man kreeg vijf maanden cel voor verboden wapenbezit (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 26-jarige man uit Assen is voor verboden wapenbezit veroordeeld tot vijf maanden cel. Zijn vriendin (25) kreeg voor het mishandelen van haar buurvrouw een werkstraf van 100 uur opgelegd.

Eerder eiste het Openbaar Ministerie twaalf maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk) tegen de man en een werkstraf van 200 uur tegen de vrouw.



Geen poging zware mishandeling

De vrouw werd aanvankelijk poging zware mishandeling verweten, omdat ze de buurvrouw met een schep in het gezicht zou hebben geslagen. Maar volgens de rechters is alleen te bewijzen dat het slachtoffer ergens anders op haar lijf is geslagen en is dit mishandeling.



Ruzie

Beide partijen hebben al jarenlang ruzie. De agenten kregen in februari vorig jaar een melding van een vechtpartij in de wijk Peelo. Toen zij daar aankwamen reed de 26-jarige man weg in zijn auto. Hij gooide een wapen uit het raampje. Bij hem thuis werd nog een stroomstootwapen gevonden.



Het stel is inmiddels verhuisd. De officier had voor het slachtoffer ook een schadevergoeding van 500 euro geëist. Die is door de rechtbank niet toegewezen.