Ondanks kritiek: 'Aan- en afvoer verkeer TT vrijwel volgens plan verlopen'

ASSEN - Ondanks alle kritiek op de verkeerssituatie op de wedstrijddag van de TT, vindt de organisatie toch dat de aan- en afvoer van het verkeer goed is verlopen. Dat concluderen Rijkswaterstaat, TT Circuit, provincie Drenthe, gemeente Assen, gemeente Midden-Drenthe, Politie en ontwerper van het verkeersplan Goudappel Coffeng.

Op de wedstrijddag barstte een storm aan kritiek los op de organisatie. Verschillende mensen besloten na uren file om te draaien en weer naar huis te gaan. Ook VIP's en coureurs stonden een uur in de file op de speciale VIP-rijbaan.Vorig jaar was er ook veel kritiek op de aan- en afvoer van verkeer tijdens de TT. Daarop werd het bureau Goudappel Coffeng in dienst genomen. Dat ontwierp in samenwerking met Rijkswaterstaat, TT Circuit, provincie Drenthe, gemeente Assen, gemeente Midden-Drenthe en de politie een nieuw verkeersplan.In dit plan wilde het bureau het verkeer meer spreiden over verschillende aanvoerroutes rondom het circuit. Zodra parkeergebieden vol stonden werd het verkeer omgeleid naar een locatie waar nog wél parkeergelegenheid beschikbaar was."Uit een eerste gezamenlijke evaluatie is geconstateerd dat het plan voor de reguliere bezoekers vrijwel conform plan is verlopen", schrijven de partijen achter het verkeersplan. Volgens hen stond 95 procent van het autoverkeer om 12.00 uur geparkeerd. Rond 18.00 uur zou 90 procent van het verkeer weer zijn vertrokken. Daarmee zou de afvoer van verkeer vergelijkbaar zijn met vorige jaren.De partijen van het nieuwe verkeersplan geven aan dat de speciale VIP-route naar het TT Circuit niet volledig aan de verwachting voldeed. Daardoor stonden teams, coureurs en VIPs soms ruim een uur in de file. De partijen gaan onderzoeken hoe het kan dat het verkeer verkeer hier niet kon doorrijden.