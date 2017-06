Politie Noord-Nederland start proef met stroomstootwapen

ASSEN - De politie Noord-Nederland krijgt speciale politieteams met stroomstootwapens die hun collega's kunnen helpen bij moeilijke arrestaties.

Na Amersfoort, Rotterdam en Zwolle is Noord-Nederland de vierde eenheid die zogenoemde 'ondersteuningsgroepen' met stroomstootwapens uitrusten.De landelijke proef met het stroomstootwapen is in februari van start gegaan en duurt minimaal een jaar.De ondersteuningsgroep, die vroeger ook bekend stond als de aanhoudingseenheid, werkt in een groep van acht personen. De 44 leden van de groep komen uit de verschillende districten en werken hun normale dienst op het basisteam; de werkzaamheden van de ondersteuningsgroep zijn een neventaak. De inzet van een ondersteuningsgroep kan in het gehele werkgebied van de eenheid plaatsvinden.