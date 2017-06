Gedeputeerde hoopt op fietssnelweg binnen twee jaar

ASSEN - Binnen de komende twee jaar moet de fietssnelweg tussen Assen en Groningen er liggen. Daarop hoopt gedeputeerde Henk Brink.

Het vier meter brede fietspad moet langs het Noord-Willemskanaal verschijnen. Maar volgens Brink zijn er nog enkele hobbels te overwinnen."Het is vrij lastig. De route loopt langs plekken waar wegen of zandpaden lopen. Moet bijvoorbeeld landbouwverkeer dan ook over de fietssnelweg als ze naar de aanliggende gronden moeten?", vraagt Brink zich af. "Maar al die problemen kunnen we oplossen."De gedeputeerde hoopt snel aan de gang te kunnen met het extra brede fietspad. "En dan in eerste instantie zullen wij het zo goed mogelijk aanleggen. In de jaren daarna kan het fietspad worden geoptimaliseerd met bijvoorbeeld fietstunnels bij drukke kruisingen."