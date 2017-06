'Fusie Stenden Hogeschool en NHL heeft geen gevolgen voor Emmen'

De fusie tussen beide hogescholen heeft geen gevolgen voor het onderwijs in Emmen (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

EMMEN - De voorgenomen fusie tussen Stenden Hogeschool, met een locatie in Emmen, en de NHL Hogeschool heeft geen gevolgen voor het onderwijsaanbod in Emmen.

Dat zijn de geruststellende woorden van wethouder Bouke Arends, naar aanleiding van zorgen van de PvdA-fractie. De hogescholen zijn van plan om te fuseren per 1 september 2018."Via diverse kanalen horen wij dat de fusie Stenden en NHL zich ontwikkelt richting een onderwijszone Groningen-Leeuwarden", aldus fractievoorzitter Raymond Wanders. "Dit kan vergaande gevolgen hebben voor het hoger onderwijs in Emmen."Wethouder Bouke Arends zegt dat hij anderhalf jaar geleden een gesprek daarover heeft gehad met de voorzitter van de Raad van Bestuur. "Toen is er gezegd dat de positie van Emmen zo zal blijven. Ik heb geen enkel signaal dat dit nu niet meer geldt."