SP dringt aan op inzamelingssysteem voor medicijnen

ASSEN - De provinciale SP-fractie vraagt opnieuw aandacht voor een regionaal inzamelingssysteem voor medicijnafval. De partij heeft hierover vragen gesteld.

Aanleiding is berichtgeving van RTV Drenthe dat steeds meer apotheken geen oude medicijnen meer innemen. De apotheken draaien zelf op voor verwerking van de medicijnen, omdat de gemeente niet meer bijspringt.De SP kwam vorig jaar samen met GroenLinks met het idee voor een regionaal inzamelingssysteem; er zouden plekken moeten komen waar mensen eenvoudig hun oude medicijnen kunnen inleveren. De partijen zijn bang dat mensen hun medicijnen anders 'gewoon' weggooien en dat is slecht voor het milieu.Destijds gaf de provincie aan nog in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse gemeenten. De SP wil weten of er inmiddels afspraken zijn gemaakt met de gemeenten. Ook wil de SP weten hoe de provincie tegenover een regionaal inzamelingssysteem staat.