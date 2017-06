Waterschapsgebouw Coevorden wordt gezondheidscentrum

Het waterschapsgebouw in Coevorden (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

COEVORDEN - Het waterschapsgebouw in Coevorden is verkocht. De nieuwe eigenaar is zorgorganisatie Saxenburgh Groep. Volgens een woordvoerder is het gebouw voor een 'marktconforme prijs' verkocht.





De handtekening onder het koopcontract wordt komende maandag gezet en op 1 januari is de sleuteloverdracht. Na een kleine verbouwing moet het nieuwe gezondheidscentrum in de zomer van 2018 de deuren openen.



In het gebouw wordt een gezondheidscentrum gecreëerd. Het initiatief komt van de huisartsencoöperatie Coevorden-Dalen. Zij verhuizen naar het gebouw. Ook komt er een aantal medisch specialisten te zitten, die er hun poliklinische diensten gaan draaien.