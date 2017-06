Tractor Pulling in Eext afgelast door regen

EEXT - De Grand National Tractor Pulling in Eext van komende zaterdag is afgelast.

Volgens de organisatie is er de afgelopen dagen te veel regen gevallen en ook voor zaterdag worden buien verwacht. Het evenemententerrein is daardoor te nat.De Tractor Pulling wordt niet verplaatst naar een andere datum, maar gaat dit jaar helemaal niet door. Mensen die een ticket hadden gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen van de organisatie.Gisteren werd bekend dat ook de Motor GP in Eext niet doorgaat . De organisatie kampt met financiële problemen.