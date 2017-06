Emmen krijgt 'selfiespot' op het Raadhuisplein

Op het Raadhuisplein komt een selfiespot (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - In navolging van Amsterdam, krijgt ook Emmen een zogeheten selfiespot.

Op het Museumplein in de Nederlandse hoofdstad prijken al jaren de letters 'I amsterdam', waar veel foto's gemaakt worden.



CDA-fractievoorzitter Auke Oldenbeuving is gecharmeerd van het concept en ziet het zitten om in Emmen de letters WE(hartje)MM op het Raadhuisplein in de buurt van Wildlands te plaatsen. "Een simpel en briljant idee", aldus Oldenbeuving. De inspiratie komt van jongeren die tijdens een debat in het jeugdparlement de derde plaats voor het idee kregen.



Wethouder Bouke Arends ziet de selfiespot zitten en zegt toe dat de gemeente het idee overneemt.

Door: Janet Oortwijn