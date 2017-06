Tentoonstelling 'Real human bodies' in Emmen

EMMEN - Dode lichamen, zo bewerkt dat ze te bekijken zijn. In Emmen is sinds vandaag de tentoonstelling 'Real human bodies' te zien. Het gaat om zo'n 200 skeletten, botten, organen en ledematen. Voor mensen met een sterke maag.

Bij de lichamen staan borden met informatie. Zo wil de organisatie educatie bieden. Er is bijvoorbeeld informatie over aids. En er zijn vrouwenborsten te zien met daarbij informatie over borstkanker.Ook staan er twee paar echte longen; gezonde longen en rokerslongen. De gezonde longen mooi roze, de rokerslongen pikzwart. Aan de longen is een pomp bevestigd waar je als bezoeker op kan duwen. Zo voel je dat het bij gezonde longen een stuk makkelijker gaat dan bij rokerslongen.De tentoonstelling is volgens woordvoerder Ed Mareco op een respectvolle manier ingericht. "We hebben de mensen op een normale manier neergezet en laten ze bijvoorbeeld niet een potje kaarten. We willen echt laten zien hoe het menselijk lichaam er van binnen uit ziet."Jaren geleden was een tentoonstelling als deze voor het gewone publiek ondenkbaar. Alleen artsen en studenten konden lichamen bekijken. Maar inmiddels zijn de lichamen, die uit Amerika komen, voor iedereen te bekijken. In Emmen is de tentoonstelling tot en met zondag te zien en de organisatie verwacht zo'n tweehonderd mensen per dag.