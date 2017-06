Bewoners Borgerhof stoppen boodschap in tijdcapsule

BORGER - De aanloop duurde langer dan verwacht, maar vanmiddag was dan eindelijk het officiële startsein voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum Borgerhof in Borger. Daarbij is een tijdcapsule in de grond geplaatst, met daarin boodschappen van de bewoners.

De bewoners, die nu in een tijdelijk gebouw wonen aan de westkant van de N34, hebben op kaarten geschreven wat ze mooi en handig vinden aan de huidige techniek die beschikbaar is. Zo worden de mobiele telefoon, de iPad en Skype genoemd. Samen met een krant van vandaag, een USB-stick en wat muntgeld zijn de kaarten in een buis in de grond gestopt.“Ik ben nog een jonge kerel, dus ik hoop deze tijdcapsule over 50 jaar weer uit te mogen graven”, grapte Harro Eppinga van Woonservice Drenthe. De corporatie trekt bij de nieuwbouw van Borgerhof samen op met de Zorggroep Tangenborgh.De nieuwbouw ging volgens Jan de Goede van Zorggroep Tangenborgh gepaard met de nodige hindernissen. “Regels veranderen steeds en we moesten samen behoorlijk creatief zijn. Zo hebben we wonen en zorg gesplitst. Dat we op deze manier samenwerken, is echt uniek.”Het eerste deel van de nieuwbouw wordt eind 2018 opgeleverd. In de loop van 2019 wordt de bouw afgerond. Borgerhof bestaat straks uit 86 appartementen, die een stuk ruimer zijn dan in het inmiddels gesloopte gebouw.