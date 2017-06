RSG Wolfsbos in Hoogeveen wil klimaatexpertisecentrum

RSG Wolfsbos in Hoogeveen (foto: archief) RTV Drenthe

HOOGEVEEN - RSG Wolfsbos wil een klimaatexpertisecentrum bouwen. Leerlingen van verschillende scholen kunnen daarin samen met bedrijven proeven doen met bijvoorbeeld zonne- en windenergie.

Directeur Dries Koster: "Het is een prachtig plan dat we in eerste instantie vooral voor scholieren van de middelbare school en MBO'ers willen opzetten. We willen daarvoor bij onze schoolcampus een gebouw neerzetten waarin apparatuur staat waarmee je duuzaamheidsproeven kunt doen."



Bedrijven zouden intussen al verschillende toezeggingen hebben gedaan. RSG Wolfsbos krijgt bijvoorbeeld gratis materiaal en apparatuur ter beschikking of betaalt de kostprijs. Koster: "Maar we hopen op subsidie van de provincie en gemeente."



RSG Wolfsbos wil met het klimaatexpertisecentrum jongeren verleiden vaker te kiezen voor techniekonderwijs. In de duurzaamheid-sector zouden per jaar 5.000 nieuwe banen ontstaan.



RSG Wolfsbos doet een beroep op de gemeente Hoogeveen om 50.000 euro bij te dragen. Dat zou ook een toegezegde provinciale bijdrage van 288.000 euro veilig stellen.



Koster: "Het is een geweldig iets dat aansluit op het overheidsbeleid en de ambities van de gemeente om duurzaamheid te promoten."

Door: Hielke Meijer Correctie melden