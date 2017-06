Assen wil 2.250 nieuwe huizen bouwen bij Kloosterveen

Nieuwe woningen ten westen van Kloosterveen (illustratie: gemeente Assen)

ASSEN - Bij de wijk Kloosterveen in Assen worden de komende 20 jaar 2.250 nieuwe woningen gebouwd.

Volgens de gemeente is dat nodig, omdat Assen doorgroeit naar een gemeente met 75.000 inwoners in 2030. De huizen komen aan de westkant van Kloosterveen, tot aan de Norgervaart.



De plannen staan in de Ontwerp Structuurvisie Kloosterveen 2017 - 2035, die de gemeente vandaag heeft gepresenteerd.



Verwacht wordt dat in 2018 kan worden begonnen met de ontwikkeling van de eerste bouwfase ten westen van de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg. Tot 2022 kunnen daar 500 woningen worden gebouwd.