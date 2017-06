Drie Drenten debuteren op EK wielrennen

Janneke Ensing mag naar het EK (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing (30) uit Gieten is geselecteerd voor het EK wielrennen in het Deense Herning. Ze rijdt bij de elite-vrouwen. Meike Uiterwijk Winkel (17) uit Echten maakt haar opwachting bij de junioren-vrouwen. En bij de junioren-mannen staat Adne Koster (16) uit Roden aan de start.

Voor alledrie de Drenten is het hun debuut op een internationaal titeltoernooi bij het wielrennen. Zowel Uiterwijk WInkel als Koster werden, bijna twee weken geleden in Montferland, Nederlands kampioen.



Het EK wielrennen is van 2 tot 6 augustus. De elite-vrouwen rijden hun wegwedstrijd op vrijdag 5 augustus, de junioren een dag eerder.



Giro Rosa

Voordat Ensing haar opwachting maakt bij het EK, gaat ze morgen eerst van start in de Giro Rosa. Dat is de belangrijkste etappekoers voor vrouwen en bestaat uit tien etappes. De eerste etappe is een ploegentijdrit.

Door: Karin Mulder Correctie melden