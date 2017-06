Steeds minder Drenten melden zich aan als pleegouder

ASSEN - Het aantal mensen dat zich als pleegouder aanmeldt in onze provincie neemt af.

In het eerste half jaar van 2017 hebben zich tien mensen aangemeld, vorig jaar in dezelfde periode waren dat er nog twintig.Volgens directeur Annemieke Smit van Yorneo zijn dat er veel te weinig. Yorneo is een organisatie die verantwoordelijk is voor de pleegzorg in onze provincie.Na een campagne vorig najaar kwamen er volgens Smit veel informatie-aanvragen binnen. Maar dat leidde vooralsnog niet tot veel aanmeldingen.Op dit moment zijn in Drenthe zo'n 425 kinderen ondergebracht in pleeggezinnen. Tien kinderen staan op een wachtlijst. De vraag naar pleegouders in Drenthe blijft nagenoeg stabiel, volgens Smit.Landelijk gezien daalde het aantal pleeggezinnen dat zich aanmeldde vorig jaar met 15 procent. Pleegzorg Nederland roept gemeenten op zich extra in te zetten voor de werving van pleegouders.