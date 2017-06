Beoogd burgemeester Midden-Drenthe Bert Swart is overleden

Bert Swart overleden (foto: RTV Drenthe)

ZUIDHORN - Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn is op 61-jarige leeftijd overleden. Swart was ongeneeslijk ziek.

Bert Swart zou per 1 juli aan de slag gaan als burgemeester van Midden-Drenthe, maar hij moest daar vanaf zien vanwege zijn ziekte.



Swart werd eind april opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden. Enkele weken later werd bekend dat hij een hersentumor had.