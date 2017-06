Drie gewonden bij ongeluk op A28 bij Assen

Een van de auto's belandde op de kop in de bosjes (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Drie mensen zijn aan het begin van de avond gewond geraakt bij een ongeluk op de A28 bij Assen.

Twee auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen op de kop in de bosjes belandde. Uit een van de auto's ontsnapten twee honden. Zij zijn door een dierenambulance gevangen en meegenomen.



Het ongeluk leidt tot opstoppingen op de A28. Tussen de afslagen Vries en Assen-Noord was kort na 18.00 uur sprake van zo'n vijf kilometer langzaamrijdend verkeer. Het gaat om het traject in zuidelijke richting.