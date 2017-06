Borger-Odoorn steekt meer geld in opknappen sportvelden

Borger-Odoorn steekt meer geld in het opknappen van sportvelden (foto: archief RTV Drenthe)

EXLOO - De sportvelden in Borger, Valthermond en Odoorn krijgen een flinke opknapbeurt. Daarvoor is unanieme steun in de gemeenteraad. De gemeente trekt er 150.000 euro voor uit.

Gemeentebelangen Borger-Odoorn kaartte de kwestie aan en kreeg alle partijen mee. “We hebben als fractie zelf de velden bekeken en die lagen er niet best bij”, aldus fractievoorzitter Niek Wind. “Het is nu echt nodig om daar iets aan te doen. Als je nog drie jaar wacht, kun je de velden wel omploegen.”



Het college was van plan om de sportvelden geleidelijk op te knappen en wilde met één sportcomplex beginnen. Maar wethouder Ton Souverein van financiën vindt het geen probleem om eenmalig een ton extra uit te trekken. Borger-Odoorn hield vorig jaar 1,2 miljoen euro over.

Door: Steven Stegen Correctie melden