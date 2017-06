Onduidelijkheid over kinderopvang in kindcentrum Emmerhout

In Emmerhout opent in september een kindcentrum (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Over ruim twee maanden opent het nieuwe kindcentrum in Emmerhout, maar het is nog steeds onduidelijk wie de kinderopvang in het kindcentrum gaat verzorgen.

Dat werd vanavond tijdens de raadsvergadering duidelijk toen de PvdA-fractie daar vragen over stelde.



"Wij vinden het onbegrijpelijk en ongewenst dat dit twee maanden voor de opening nog niet geregeld is", zegt fractievoorzitter Raymond Wanders. Volgens de partij zijn er zeker 15 ouders en kinderen die erop vertrouwen dat de kinderopvang na de zomer geregeld is.



Wethouder Robert Kleine (CDA) licht toe dat hij drie weken geleden hoorde dat de kinderdagopvang nog niet ingevuld is. "Toen dacht ik ook: hoe kan dat?"



De wethouder zegt dat hij zich er inmiddels 'tegen aan bemoeit' en heeft afgelopen dinsdag een gesprek gehad met beide schoolbesturen. "We hebben een besluit genomen om de opvang van vier- tot twaalfjarigen door Kinderopvang Meerdijk te laten verzorgen." Over de opvang van kinderen tot vier jaar komt binnenkort meer duidelijkheid.

Door: Janet Oortwijn