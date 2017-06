AVEBE wint prijs met gehakt van aardappeleiwit

AVEBE wil gehakt maken van aardappelen (foto: archief RTV Drenthe)

GASSELTERNIJVEEN - Aardappelconcern AVEBE, met een vestiging in Gasselternijveen, is een van de acht winnaars van de wedstrijd New Food Challenge.

De wedstrijd moet ondernemers uitdagen om nieuwe, aantrekkelijke voedselproducten te ontwikkelen, die ook gezond zijn.



AVEBE kwam met het idee voor een vervanger van gehakt. Het bedrijf verwerkt aardappeleiwit op zo'n manier, dat het de structuur van gehakt krijgt.



De acht winnaars krijgen een bedrag van maximaal 30.000 euro om hun plannen verder uit te werken. Hiervoor hebben ze een half jaar de tijd. Vijf initiatieven krijgen daarna een vervolgsubiside van maximaal 250.000 euro.