VIDEO: Wildlands heeft poepprobleem nijlpaarden opgelost

EMMEN - Bijna een jaar hadden ze ermee te kampen in Wildlands Adventure Zoo in Emmen: overlast van nijlpaardenpoep.

De dieren poepten zoveel, dat het water troebel werd. Gevolg: bezoekers konden de nijlpaarden bijna niet meer zien.Maar de dierentuin heeft een oplossing gevonden. In de nijlpaardenpoel zwemmen nu ook karpers. "De karpers voeden zich met de nijlpaardenmest en helpen zo mee het water schoner te houden", laat Wildlands weten. De karpers zijn op deze manier niet alleen nuttig, het is volgens Wildlands ook nog eens een mooi gezicht.De poepoverlast kwam ongeveer een jaar geleden aan het licht. Wildlands nam toen ook al maatregelen . Zo kregen de nijlpaarden ander eten en is de waterstroming aangepast.