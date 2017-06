KNVB schetst nieuw plan: een beloftencompetitie, met FC Emmen

VOETBAL - De KNVB besloot gisteren, na uitvoerig overleg met de betaald voetbalclubs en de amateurverenigingen, dat er de komende twee seizoenen geen beloftenteams worden toegelaten in de voetbalpiramide. Dat betekent dat FC Emmen, met haar beloftenteam, volgend seizoen zoals gehoopt niet in de hoofdklasse kan instappen. Maar de KNVB werkt aan een alternatief.

Dat alternatief is een nieuwe opzet van de beloftencompetitie in het seizoen 2018/2019.



Na- en voorjaarscompetitie

In het najaar zijn er twee competities van ieder negen clubs. De beste vijf in de eindstand van deze twee poules spelen in het voorjaar een competitie om het kampioenschap. De andere poule wordt gevormd door de nummers 6 tot en met 9 van de twee poules.



FC Emmen-directeur Wim Beekman laat weten dat het beloftenteam van FC Emmen in principe aan deze nieuwe competitie zal gaan meedoen.



ACV gewoon tegen vijf beloftenteams

Het Asser ACV ving gisteren (woensdag) bot bij de KNVB. De kersverse derde divisionist tekende protest in tegen het feit dat de voetbalbond, tegen de oorspronkelijke afspraken in, liefst vijf beloftenteams indeelde in de zaterdag 3e divisie. Dat aantal bijft gehandhaafd.



De volgende clubs zijn ingedeeld in de zaterdag Derde Divisie: ACV, ASWH, Capelle, DOVO, DVS’33 Ermelo, Harkemase Boys, Jong Almere City, Jong FC Groningen, Jong FC Twente, Jong Vitesse, Jong FC Volendam, ODIN’59, ONS Sneek, Quick Boys, Scheveningen, Spakenburg, Spijkenisse en VVOG.

