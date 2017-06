PvdA bekritiseert late communicatie gemeente over azc Echten

Er staan nog steeds protestborden langs de kant van de weg in Echten (archieffoto RTV Drenthe / Kim Stellingwerf

ZUIDWOLDE - "Direct in september 2015 had de burgemeester man en paard moeten noemen", dat zegt PvdA-raadslid Mark Turksma in het evaluatiedebat over het azc Echten. Het azc waar veel onrust over ontstond, waar het dorp door verdeeld raakte en waarover nog steeds protestborden langs de weg staan, terwijl het azc inmiddels allang is afgeblazen.

Volgens Turksma had de discussie over de komst van een azc bij Vakantiepark Van Harte in betere banen geleid kunnen worden.



Op stel en sprong

"In augustus 2015 was het bij ons al bekend. Maar op 10 januari 2016 waren de geruchten in Echten al dermate groot dat er op 11 januari op stel en sprong een informatieavond werd gehouden." Die avond liep uit de hand, kwade buurtbewoners liepen weg en gooiden vervolgens eieren tegen de ramen. Turksma: "De gemeente had eerder de verantwoordelijkheid moeten nemen."



Alleen GroenLinks gaat tot op zekere hoogte in de kritiek van de PvdA mee. Erik Verheijen: "Bij dit vraagstuk hebben we wellicht te laat de regie genomen." Andere partijen denken niet dat de communicatie met de bevolking tekort heeft geschoten. CU-fractievoorzitter Jaap Wiechers: "We vinden dat het college adequaat heeft gereageerd toen er ruis in het proces kwam."



Draaiboek nodig

PvdA-raadslid Turksma kwam daardoor alleen te staan in zijn oproep een draaiboek te maken voor toekomstige situaties. Gemeentebelangen-raadslid Pieter Groot: "Het is onmogelijk een blauwdruk te maken, want elke situatie is weer anders."



Burgemeester Roger de Groot sloot zich daarbij aan. "Er is heel veel gebeurd in korte tijd, Daardoor was het moeilijk te bepalen wat te doen in welke fase. Maar als zoiets weer voorkomt zal het elke keer weer anders zijn."



Onrust hoort erbij

De burgemeester vindt wel dat je zo vroeg mogelijk het overleg met de raad en de bevolking moet zoeken, maar: "Grosso modo zijn er heel veel dingen ook goed gaan, ook de communicatie. Ik kan mensen nog steeds recht in de ogen kijken. De onrust hoort bij zo'n proces van een azc."

Door: Hielke Meijer Correctie melden