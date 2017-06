Wethouder begrijpt ‘ophef’ over stadionbedrijf Emmen niet

De gemeente heeft 1,1 miljoen euro voor het stadion gereserveerd (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

EMMEN - De gemeente Emmen heeft ruim een miljoen opzij gezet voor het stadionbedrijf Emmen, het bedrijf achter het FC Emmen-stadion.

Het geld, 1,1 miljoen euro, is gereserveerd op advies van de gemeentelijke accountant. “Aan de kans op terugbetaling van de lening, zit een risico”, verklaart wethouder Jisse Otter. De gemeente sloot in 2004 twee leningen met het Stadionbedrijf Emmen bv af, van in totaal meer dan drie miljoen euro. Het negatief eigen vermogen van het bedrijf is opgelopen naar zo’n 75.000 euro.



Verrast

De VVD is verrast door de reservering van het geld. “Bij het vaststellen van de begroting vorig jaar december konden wij lezen dat de risico’s zijn afgenomen. Dat we nu een voorziening moeten treffen, verrast ons zeker, ja. Dat laat zien dat er toch wat anders aan de hand is.”



'Snap ophef niet'

Otter snapt de 'ophef' die nu gemaakt wordt door de VVD-fractie niet, omdat er in 2013 bijna twee miljoen is afgeboekt op het stadion. “Toen hoorde ik geen ‘boe’ of ‘bah’ van de gemeenteraad”, zegt hij.



“Dat wil niet zeggen dat ik er nu niks over mag zeggen. Dat zou te zot voor woorden zijn, lijkt mij”, aldus VVD’er Houwing.



'Geen Ajax, met honderd miljoen op de bank'

Wethouder Otter deelt de zorgen van de VVD wel over de exploitatie van het stadion. Het stadionbedrijf is namelijk op dit moment afhankelijk van een huurder: FC Emmen. “Er is krapte, want dat is geen Ajax met honderd miljoen op de bank.”



De gemeente voert gesprekken met de bv, of er bijvoorbeeld meer activiteiten rondom het stadion georganiseerd kunnen worden. “Een groep ondernemers is daar onder leiding van directeur Ronald Lubbers mee bezig. Alle bedoelingen van iedereen zijn goed, maar dat betekent niet dat er altijd eenvoudige oplossingen zijn.”

Door: Janet Oortwijn