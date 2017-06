Toekomstig exploitant Ice World Assen snapt niets van ijsbaansoap

ASSEN - Nicky Broos, de man die naar verwachting Ice World in Assen gaat exploiteren, uit felle kritiek op de provincie Drenthe. Broos snapt niet dat de provincie Drenthe vijf miljoen euro wil steken in een ijsbaan in Hoogeveen.

"Ik verklaar alles en iedereen voor gek als ze zeggen dat ze op 20, 25 kilometer afstand van elkaar twee van zulke ijsgerelateerde initiatieven willen ontwikkelen", zegt hij in een artikel in Dagblad van het Noorden Broos is eigenaar van twee overdekte wintersportparken, een ijskartbaan en een indoor skydivecentum in Roosendaal, Terneuzen en Rucphen. Hij spreek zich nu voor het eerst uit in de discussie.Volgens de krant overwoog Broos zich voorafgaand aan de afgelopen ProvincialeStatenvergadering bekend te maken als de beoogde exploitant, maar heeft hij dat niet gedaan. "Was ik maar, had ik maar" zegt hij daarover. Want afgelopen week bleek dat de Provinciale Staten het college van GS steunt in zijn besluit om Hoogeveen de subsidie van vijf miljoen te geven. Op 12 juli valt de definitieve beslissing.Broos wil, net als bouwbedrijf VolkerWessels en de gemeente Assen, door met de plannen voor Ice World. "Of Drenthe straks twee ijsbanen heeft? Dat kan niet", zegt hij tegen de Dagblad van het Noorden."Tenzij je een bodemloze put wilt voor eindeloos veel subsidiegeld. Dan moet je dit vooral doen. Als een meerderheid van de Staten vijf miljoen wil geven aan Hoogeveen om eenijsbaan te bouwen dan is dat heel, heel, heel dom. En ik denk ook dat ze een informatieachterstand hebben. Of dat er achter de schermen een deal is gesloten, ik weet het niet.’’