Medewerker social media & marketing M/V

Je bent mede verantwoordelijk v/d social media accounts, marketing en onderhouden v/d kwaliteit v/d webshops bij een bedrijf gericht op interieur. Meedenken over campagnes, bedenken/coordineren social media acties, onderhouden van de websites (grafisch en tekstueel), implementeren van nieuwe tools, rapporteren/analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.

WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 32 - 40 uur per week.Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract, bij gebleken geschiktheid daarna een langdurig dienstverband.De werklocatie is EMMEN.Eisen: Bvk. Hbo-diploma (bijv. Communicatie of Marketing), Min. 1 jaar relevante werkervaring (of stage), aantoonbare affiniteit met social media/social networking, kennis van social media measurement tools en bvk enige kennis van Photoshop/PowerPoint/Indesign. Inspirerende schrijver, enthousiast, flexibel, goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands.