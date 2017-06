Vierkant voor Werk is groot succes

Archieffoto van de overhandiging van het rapport Vierkant voor werk aan minister Kamp van Economische Zaken (foto: gemeente Emmen)

EMMEN - Het werkgelegenheidsproject Vierkant voor Werk is een groot succes. Bedrijven uit Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg hebben investeringsplannen ingediend die in totaal voor vierhonderd mensen werk opleveren.

De bedrijven kunnen daarvoor subsidie krijgen, maar er zijn al meer aanvragen dan dat er geld is. Er is dit jaar vier miljoen euro subsidie beschikbaar, maar er is zeven miljoen aangevraagd. "Daarmee zijn investeringen van in totaal 71 miljoen gemoeid", zegt wethouder Bouke Arends.



Op dit moment wordt bepaald wie het geld krijgt. Het zijn vooral gevestigde mkb-bedrijven in de regio die zich hebben ingeschreven.



Of er misschien meer geld beschikbaar komt dit jaar, durft Arends nog niet te zeggen. “Dat ligt nu op tafel de colleges van B en W van de gemeenten en de provincie Drenthe op tafel.” Er is dit jaar nog geen subsidie toegekend, de aanvragen worden op dit moment bekeken.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden