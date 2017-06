Half Norg zonder water door gesprongen waterleiding [update]

De leiding wordt opgegraven (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De leerlingen zijn vanaf 10.30 uur vrij (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

NORG - Op de Brink in Norg is een waterleiding gesprongen. Een deel van het dorp zit daardoor zonder water. Waaronder ook de middelbare school het Nassau College.

De school heeft besloten de leerlingen om half elf naar huis te sturen, omdat zonder water de wc's ook niet werken.



Basisschool houdt kinderen wel op school

Alle huishoudens, maar ook een kapper, supermarkt, hotel en de basisschool in de buurt van de Brink zitten zonder water. De basisschool stuurt geen kinderen naar huis, vertelt woordvoerster.



"De groepen 1 tot en met 4 gaan maar tot 12.00 uur naar school op vrijdag. Daarna hebben we alleen groep 5 tot en met 8 nog", vertelt ze. "Wij zijn ervan overtuigd dat we het wel redden met het nooddrinkwater dat we van de WMD hebben gekregen."



En de wc's? "Die trekken we gewoon af en toe door met het noodwater."



Onder het asfalt

Waterleiding Maatschappij Drenthe bevestigt dat het om een spontane leidingsbreuk gaat. De breuk is lastig te repareren, omdat het lek onder het asfalt zit. Monteurs hebben inmiddels een stuk asfalt weg gezaagd en zijn nu bezig de leiding uit te graven.



Nooddrinkwater

Waarschijnlijk duurt het nog tot in de middag voordat de leiding gemaakt is. De WMD zorgt daarom voor nooddrinkwater. Deze vijf-literflessen zijn beschikbaar bij de supermarkt, op de brink en in de buurt van de middelbare school.