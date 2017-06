Drentse brandweervrouwen halen conditietest wel

ASSEN - Tientallen Drentse vrouwen bij de brandweer hebben de verplichte conditietest gehaald. Dat laat brandweer Drenthe weten. Landelijk is er ophef over de test die te zwaar zou zijn voor vrouwen.

De conditietest is onlangs vernieuwd. Het onderdeel traplopen is volgens de vrouwen en ook de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) te zwaar . Bij het traplopen moeten de brandweerlieden met 42 kilo extra bepakking, zonder leuning te gebruiken, honderd treden lopen op een zogenaamde stairmaster."Het is een pittige test, maar zeker te doen." stelt Jurjen Timmerman. Hoofd IB veiligheidsregio Drenthe. "De vrouwen in Drenthe die op de uitruk zitten, hebben de test allemaal gehaald." Vooral het brandweerkorps in Assen heeft veel vrouwen in dienst. Overigens slagen in Drenthe ook oudere mannen voor de test.De VBV is bang dat de brandweer de komende tijd te maken heeft met vrouwelijke vrijwilligers die afhaken. Maar in Drenthe is dat dus niet het geval. De vakbond vindt het oneerlijk dat mannen en vrouwen dezelfde test moeten doen. Maar volgens de brandweer is dat omdat mannen en vrouwen hetzelfde werk moeten doen.Een brandweervrouw uit het Gelderse Oosterbeek heeft de zaak, met steun van de vakbond, aangekaart bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat doet over twee maanden uitspraak.