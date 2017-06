Stelling: Brandweervrouwen en -mannen moeten aan dezelfde eisen voldoen

ASSEN - De nieuwe conditietest voor brandweermensen is een hobbel voor brandweervrouwen. Het is een van de redenen dat het aantal vrouwen bij de vrijwillige brandweer daalt.

De Vereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is bezorgd over de daling. Momenteel zijn er in ons land 773 vrouwelijke brandweervrijwilligers, dat is een kwart minder dan vorig jaar, meldt de NOS De Nederlandse brandweer bestaat voor het overgrote deel uit vrijwilligers. Van de in totaal 24.000 brandweerlieden, doen vijfduizend dit als betaalde baan. De VBV is bang dat er nog meer vrouwen gaan afhaken vanwege de nieuwe test.De bond steunt de zaak die een brandweervrouw heeft aangespannen bij het College voor de Rechten van de Mens. Zij is zeventien jaar vrijwilliger en nu twee keer gezakt voor de nieuwe test. Die noemt ze discriminerend, omdat geen rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen.