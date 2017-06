Kunstgras voor voetbalclubs Elim, Pesse en Hollandscheveld

HOOGEVEEN - De voetbalvelden van Hollandscheveld, Pesse en Elim krijgen kunstgras. Wethouder Jan Steenbergen zegde dat gisteren toe in de gemeenteraad.

Verschillende fracties wilden dat er snel actie zou worden ondernomen. De voetbalvelden zijn in het najaar vaak slecht bespeelbaar.Of er in dat kunstgras rubberkorrels of kurk komt, daarover wordt later een besluit genomen. In oktober komen burgemeester en wethouders met een uitgewerkt voorstel, waarin ook staat waar het geld vandaan moet komen.