Norg heeft weer water [update]

Er wordt noodwater uitgedeeld (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

NORG - De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) meldt dat de gesprongen waterleiding in Norg gerepareerd is. Rond de klok van kwart voor drie had iedereen in het dorp weer water, laat woordvoerster Annemoreen Ooms weten.





Leiding gesprongen

Om vier uur vanochtend sprong de leiding onder de Brink. Hij was lastig te repareren omdat het lek onder het asfalt zat. Op drie plekken in Norg werd nooddrinkwater uitgedeeld.



Oorzaak nog onbekend

Het is niet helemaal duidelijk waarom de leiding geknapt is. "Het kan te maken hebben met droogte, met hitte, met zwaar verkeer dat over de weg rijdt, en ook met hoe oud de buis is", zegt een van de monteurs.



Afspraken verzetten

Een kapper inde buurt van de Brink, moest verschillende afspraken met klanten verzetten doordat er geen water is. "Kleurbehandelingen kunnen nu niet. Maar mensen hebben er gelukkig wel begrip voor, dus komen ze volgende week."



Lees ook: Half Norg zonder water door gesprongen waterleiding

Het Nassau College heeft alle leerlingen om 10.30 uur naar huis gestuurd, want zonder water, doen de wc's het niet. De basisschool zit ook zonder water, maar daar kunnen ze het oplossen met noodwater en hoeven de kinderen niet eerder naar huis. "Het water stroomt langzaam aan weer door de leidingen. Het kan wel zijn dat er eerst nog weinig druk op staat. Dat moet zich opbouwen."Om vier uur vanochtend sprong de leiding onder de Brink. Hij was lastig te repareren omdat het lek onder het asfalt zat. Op drie plekken in Norg werd nooddrinkwater uitgedeeld.Het is niet helemaal duidelijk waarom de leiding geknapt is. "Het kan te maken hebben met droogte, met hitte, met zwaar verkeer dat over de weg rijdt, en ook met hoe oud de buis is", zegt een van de monteurs.Een kapper inde buurt van de Brink, moest verschillende afspraken met klanten verzetten doordat er geen water is. "Kleurbehandelingen kunnen nu niet. Maar mensen hebben er gelukkig wel begrip voor, dus komen ze volgende week."Het Nassau College heeft alle leerlingen om 10.30 uur naar huis gestuurd, want zonder water, doen de wc's het niet. De basisschool zit ook zonder water, maar daar kunnen ze het oplossen met noodwater en hoeven de kinderen niet eerder naar huis.