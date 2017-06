Norg tot zes uur vanavond zonder water

NORG - De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) verwacht dat de gesprongen waterleiding in Norg pas om zes uur vanavond is gerepareerd. Tot die tijd zit een deel van het dorp zonder water.

Om vier uur vanochtend sprong de waterleiding onder de Brink. Hij is lastig te repareren omdat het lek onder het asfalt zit. Op drie plekken in Norg wordt nooddrinkwater uitgedeeld.Het is niet helemaal duidelijk waarom de leiding geknapt is. "Het kan te maken hebben met droogte, met hitte, met zwaar verkeer dat over de weg rijdt, maar ook met de leeftijd van de buis", zegt een van de monteurs.Een kapper in de buurt van dfe Brink moest afspraken met klanten verzetten, doordat er geen water is. "Kleurbehandelingen kunnen nu niet. Maar mensen hebben er gelukkig begrip voor, dus komen ze volgende week."Het Nassau College heeft alle leerlingen om half elf naar huis gestuurd, want zonder water doen de wc's het niet.