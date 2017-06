Hoofdofficier van justitie Jan Eland vertrekt

Eland is hoofdofficier van Noord-Nederland sinds 2011 (foto:RTV Drenthe)

GRONINGEN - Hoofdofficier van justitie Jan Eland vertrekt bij het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Dat melden bronnen aan RTV Drenthe.

Jan Eland (59) is sinds maart 2011 hoofdofficier in Drenthe, Groningen en Friesland. Woordvoerster Melanie Kompier van het OM laat weten dat "het op zich gebruikelijk is dat een hoofdofficier na ongeveer zes jaar naar een ander deel van Nederland vertrekt. Maar dat Jan Eland weggaat, daar weten wij niks van."



Volgens ingewijden is nog niet bekend wanneer Eland precies vertrekt. Hij verlaat zijn post in elk geval nog dit jaar. De ministerraad besluit nog bij welk onderdeel van het OM Eland wordt benoemd.

Door: Annemiek Meijer