Dief met harddrugs moet twee maanden zitten

De man moet de cel in (foto: arcchief RTV Drenthe)

RODEN/ASSEN - Een 23-jarige man zonder vast woonadres is veroordeeld tot twee maanden cel voor diefstal en drugsbezit.

Op 29 juli vorig jaar was hij met een groep vrienden aan het stappen in Roden. Ondertussen rukte hij volgens getuigen aan portieren van geparkeerde auto’s. Uit een auto die niet op slot zat, stal hij een sleutelbos, een portemonnee, een pinpas en een creditcard.



Ontkenning

Samen met een van de vrienden pinde hij later met de gestolen pinpas. In de rechtszaal ontkende hij dat. De man beweerde dat hij alleen was meegelopen, maar zich er niet mee bemoeid had. Op de vraag van de rechter hoe het dan kon dat getuigen hem aanwezen als de dief en de pinner, kon hij geen antwoord geven.



Drugs

Vier dagen voor de diefstal werd de man in Roden betrapt, terwijl hij rondreed in een gestolen auto. In de auto werd wit poeder en ook ghb gevonden. De rechter sprak de man vrij van de diefstal van de auto, omdat er te weinig bewijs is dat hem zelf had gestolen.