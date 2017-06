Derde container voor huishoudens in Borger-Odoorn

EXLOO - Huishoudens in Borger-Odoorn krijgen vanaf 1 januari een derde container, bedoeld voor plastic, blik en drankpakken. De raad stemde daar gisteravond unaniem mee in.

Het CDA kwam met een motie, die dus brede steun kreeg. De partij heeft via Facebook de mening van de burger gepeild. "Daar is heel veel op gereageerd en het beeld was duidelijk: een zeer grote meerderheid juicht zo'n extra container toe. Dat beeld kwam ook uit de enquête bij RTV Drenthe", aldus fractievoorzitter Roelof Tuin van het CDA.De aanschaf van de PMD-containers kost de gemeente zo'n drie ton. Verder is er nog 60 mille nodig om voorlichting en instructie te geven. "Het geld is er nu voor, door een uitkering vanuit de Stivam, dat is de organisatie die de belangen van gemeenten bij de VAM behartigt. Daar krijgen we een incidentele uitkering van ter hoogte van 273 duizend euro", aldus Tuin.Het plastic afval wordt in de gemeente nu opgehaald in plastic zakken die gemakkelijk wegwaaien, gauw stuk stuk gaan en die worden opengehaald door ongedierte.Het CDA verwacht dat de investering in de extra containers zich op termijn terugbetalen. "Mensen geven aan dat ze nu makkelijker en beter scheiden. Dat zal leiden tot minder restafval in de grijze container en dat zorgt voor minder kosten."