Celstraf voor stelen kliko en beledigen politie

De man heeft een container gejat (foto: (archief RTV Drenthe / Ineke Kemper)

ASSEN/VALTHERMOND - Een 21-jarige man uit Valthermond moet drie dagen de cel in en veertig uur werkstraf verrichten omdat hij een afvalcontainer gestolen heeft en de politie heeft beledigd.

Toen de agenten verhaal kwamen halen voor de diefstal van de container, kwam hij aan de deur met een bomberjack met daarop de afkorting ACAB (All Cops Are Bastards). Het dragen van de afkorting is beledigend en daarom strafbaar.



Achtertuin

De buurtvereniging in Valthermond deed aangifte van diefstal van de bak. Door duidelijke sporen in het gras was de dader gemakkelijk te vinden. De politie vond de container in zijn achtertuin.



Belediging

Toen de agenten vroegen of hij wist wat de afkorting op zijn jas betekende, zegt hij: "Alle agenten zijn klootzakken. Ik snap dat die tekst voor jullie beledigend is. Maar ik heb net niet zo op politie."