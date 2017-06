Man uit Hijken krijgt taakstraf voor hennepkweek

Een man uit Hijken krijgt taakstraf voor hennepkweek (foto: Pixabay.com)

HIJKEN - Een 30-jarige man uit Hijken moet een werkstraf opknappen van 180 uur voor het kweken van vijfhonderd plantjes in een schuur aan het Oranjekanaal. De winst van een eerdere oogst, ruim 41.000 euro, mag hij inleveren bij de staat.

In januari troffen agenten in een door de Hijkenaar gehuurde schuur een professionele kwekerij met planten aan. De man bekende tegenover de rechter dat hij de kwekerij volledig zelf had gebouwd en de spullen via een maatje had ingekocht. De man kampte met schulden. Met de oogst hoopte hij een flink deel te kunnen aflossen.



Vaker geoogst

De man gaf aan dat hij in oktober begonnen was met de kweek. De politie en ook de rechtbank gingen er daarom vanuit dat de man vaker dan een keer geoogst heeft. Een cyclus neemt gemiddeld tien weken in beslag.



Winst

De aangetroffen plantjes waren ongeveer vier weken oud. Sporen van gebruik, stoflagen en gedroogde plantenresten bevestigde dit vermoeden. De Hijkenaar hield echter bij hoog en laag vol dat het van een eerste oogt nog niet was gekomen. De rechter geloofde hem niet en vorderde de winst.