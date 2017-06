Noord-Nederland is hotspot voor criminele asielzoekers uit veilige landen

TER APEL/AALDEN - In 2015 en 2016 waren asielzoekers uit zogenoemde veilige landen verantwoordelijk voor het merendeel van de misdrijven die aan asielzoekers werden toegeschreven. Meer dan een derde van het aantal misdrijven was in Noord-Nederland.

Dat blijkt uit cijfers die de politie vandaag heeft vrijgegeven na een verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur van De Telegraaf Noord-Nederland is een hotspot voor criminaliteit door zogenaamde 'veilige landers'. Deze asielzoekers worden in eerste instantie in Ter Apel geplaatst. Verder zijn er in het Noorden relatief meer asielzoekerscentra dan in de rest van Nederland.Begin 2016 ging het vooral om Albanezen en Georgiërs. Eind 2016 waren het vooral vluchtelingen uit Algerije en Marokko die voor problemen zorgden. In de meeste gevallen ging het om winkeldiefstallen.In het najaar van 2016 kwam een grote groep Noord-Afrikaanse asielzoekersnaar Azc Zweeloo in Aalden. De groep zorgde al snel voor problemen. Er waren vechtpartijen, bedreigingen en er zou sprake zijn van diefstal en inbraak."Dit betekende dat het draagvlak in het dorp minder werd. Het draagvlak was altijd heel erg groot, maar de goodwill verdween", vertelt Hans Terbach van dorpsbelangen.Bewoners schreven een brief naar de IND en naar staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie. Het COA plaatste vervolgens geen asielzoekers uit veilige landen meer in Azc Zweeloo en de groep overlastgevers werd uit elkaar gehaald. Ook kregen de ergste boosdoeners een dagelijkse meldingsplicht. Sindsdien is in Aalden de rust weder gekeerd.Volgens de Telegraaf klagen agenten dat een deel van de criminele asielzoekers niet wordt vervolgd. Dat zou gebeuren omdat detentie de uitzettingsprocedure zou bemoeilijken. Minister Stef Bos van Veiligheid en Justitie ontkende vandaag dat daar sprake van is. "Zo'n beleidslijn bestaat niet", zegt hij. "Als iemand tijdens zijn asielprocedure gevangen genomen moet worden, dan gebeurt dat en daarna start gewoon de uitzettingsprocedure."