Mooie zomer voor boeren door stijgende melkprijs

DWINGELOO - Boeren krijgen in juli opnieuw meer geld voor hun melk. De melkprijs stijgt gemiddeld naar 37 cent per liter. Een jaar geleden was dat nog 25 cent per liter.

"Dat was ook wel nodig", zegt Dirk Bruins, melkveehouder uit Dwingeloo en bestuurslid in de vakgroep melkveehouderij van LTO Noord. Er is een enorme prijsval geweest vorig jaar en daardoor konden boeren de kostprijs niet terugverdienen. Veel hebben bij de bank moeten aankloppen en gemiddeld gezien zijn de reserves op."DOC in Hoogeveen, dat onderdeel is van het Duitse DMK, en Friesland Campina met vestigingen in Beilen en Meppel volgden met de recente prijsverhogingen het voorbeeld van de Zweeds-Deens zuivelreus Arla. In mei lag de prijs nog op 33 cent bij DOC en 36 cent bij Friesland Campina.Onduidelijk is hoe lang de prijsstijging nu standhoudt. Bruins: "Melk is net als graan een product waarvan de prijs op wereldschaal wordt bepaald. Dat betekent ook dat er meer prijsschommelingen mogelijk zijn."Bruins adviseert melkveehouders de winst te gebruiken om weer buffers op te bouwen.