Praatpaaltijdperk voorbij: 'De laatste tijd kregen we nauwelijks nog meldingen'

ASSEN - In 1960 werd de praatpaal geïntroduceerd in ons land. Twaalf proefpalen naar Duits ontwerp werden langs Rijksweg 13 (de latere A13) bij Rotterdam geplaatst.

Na 57 jaar is het morgen afgelopen met de gele palen langs de snelwegen.Ben Boswinkel uit Donderen, voormalig wegenwacht, heeft zelf nooit een praatpaal moeten gebruiken. Hij redde zichzelf wel. Maar jarenlang kreeg de ANWB dagelijks tientallen tot honderden meldingen via praatpalen door heel Nederland. Op het hoogtepunt stonden er volgens Boswinkel zo'n 3.500 palen verspreid over Nederland."In de tijd dat we ermee begonnen, waren de kabels om ze te verbinden niet langer dan vijftig meter. Er waren dertien Wegenwacht-stations in heel Nederland nodig om ze aan de praat te houden", herinnert Boswinkel zich.Later werden alle palen verbonden met de ANWB in Assen. "Maar de laatste tijd kwamen er nauwelijks nog meldingen binnen. We zouden schrikken als er opeens weer eentje binnengekomen was." In Drenthe stonden de laatste jaren vierhonderd palen.Het mooie was dat de ANWB-medewerkers na één druk op de knop van een paal ergens in Nederland in de centrale konden zien waar de automobilist met pech stond. Ze hadden er een enorme kast met knoppen voor; elke knop stond voor een paal. "Zo wisten we dus altijd waar 'hier' was als iemand zei: 'Ik sta hier met pech'."Boswinkel herinnert zich nog een zondagochtend waarop een pechvogel zich vanuit de buurt van Deventer meldde en en passant ook vertelde dat de uiterwaarden daar vol stroomden en een paard al tot zijn nek in het water stond."Toen heeft de wegenwacht die naar de melding toeging, het paard losgemaakt en de politie gebeld. Die adviseerde hem met het dier te blijven lopen tot er een dierenarts was, om te zorgen dat het dier warm bleef. Zo heeft hij een tijd langs de weg heen en weer gelopen. Dus die man heeft die ochtend zijn beweging wel gehad."Sommige beginnende centralisten keken wat angstig naar de grote kast met knoppen. Boswinkel leidde er meerdere op. "Wij probeerden ze altijd gerust te stellen. Om te oefenen ging dan een collega de weg op om even een melding te doen bij een praatpaal.""Daar hebben we ook een keer veel schik om gehad met een vrouw die nieuw was. Zij had een mooie trui aan met een borduurwerkje van een beest erop. Een van onze wegenwachters kon het niet laten toen hij voor de praatpaal stond om met haar te oefenen. Hij zei: 'Wat heeft u een prachtige trui aan'. Ze schrok zich wild. 'Kunnen ze mij zien dan?', vroeg ze."De praatpalen worden vanavond ingezameld in Assen. Ze zijn te koop. Gaat Boswinkel er één kopen? "Nee, ik ben meer met de toekomst bezig", aldus de pensionado.