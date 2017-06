Feest op twee Drentse middelbare scholen: alle leerlingen zijn geslaagd

Iedereen mag weten dat alle leerlingen op het Gomarus zijn geslaagd (foto: Johan Lever) De geslaagde leerlingen van het Nassau College (foto: Nassau College)

ASSEN/BEILEN - Het Gomarus College in Assen en het Nassau College in Beilen hebben allebei een slagingspercentage van honderd procent behaald.

Het gaat in beide gevallen om de mavo-leerlingen. Op het Dr. Nassau in Beilen wordt naast mavo, ook ander niveaus onderwezen. Maar in die klassen slaagden niet alle eindexamenleerlingen.



"We hebben er met het personeel nog even een saucijzenbroodje op gegeten", vertelt Jaap van der Heide van het Nassau College. Komende donderdag is de diploma-uitreiking.



Op het Nassau College was het nog even spannend of het slagingspercentage van honderd procent zou worden gehaald. "Het wachten was nog op het herexamen van een leerling die zijn cijfer voor Duits met 0,05 moest zien te verhogen. Dit heeft hij glansrijk gehaald. Ook hij kan nu van zijn welverdiende vakantie genieten", aldus de school.



Op het Nassau College worden woensdag 12 juli de diploma's uitgereikt.