Werkstraf voor slaan agent: 'Ik verweerde me'

Een 34-jarige man heeft een werkstraf ontvangen na het slaan van een agent (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 34-jarige man uit Twello heeft van de rechtbank in Assen een werkstraf ontvangen van vijftig uur. De man deelde een vuistslag een vuistslag uit aan een agent, die hij ook 250 euro schadevergoeding moet betalen.

De man was in juli 2015 in Emmen voor de voetbalwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en het Hongaarse Ferencváros. Het uitwijken naar de Drentse plaats was noodzakelijk omdat het eigen stadion van de Nederlandse club werd verbouwd.



Rellen

Vlak voor de wedstrijd braken er in het Emmer centrum rellen uit tussen fans van beide clubs. Ruim tweehonderd agenten en de ME rukten uit om die de kop in te drukken. De supporters gooiden met stenen en sloegen met hun broekriemen. Tijdens een charge van de ME hield de Twelloër halt en sloeg hij met zijn rechtervuist tegen het voorhoofd van een agent. De daad van de man was op video vastgelegd. De beelden werden vertoond aan de begeleiding van de supporters en die herkenden de verdachte.



'Ik verweerde me'

De man zelf verklaarde uit zelfverdediging te hebben gehandeld nadat hij van achteren meerdere malen was neer geknuppeld. "Ik weet niet of ik met een agent te maken had of niet. Ik verweerde me. Ik had helemaal geen intentie om met opzet te slaan", zei hij.



De officier van justitie hechtte geen geloof aan dit relaas. De ME was bezig om de binnenstad schoon te vegen, dat kon hem niet ontgaan zijn. De rechter sloot zich daarbij aan: "U zocht zelf het geweld op."