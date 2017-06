Aalden is boos: Rabobank sluit geldautomaat zonder aankondiging

De geldautomaat in Aalden is plotseling gesloten. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

AALDEN - De enige geldautomaat van Aalden is door de Rabobank buiten bedrijf gesteld. Dorpsbelangen Aalden is ontstemd en noemt het onacceptabel.

Dorpsbelangen vermoedt dat de bank het snelle besluit heeft genomen vanwege het groeiende aantal plofkraken. "In plaats van meteen te zorgen voor een passend alternatief of door pinautomaten plofkraak-bestendig te maken, bewandelt de Rabobank de makkelijkste weg door de pinautomaat direct, zonder communicatie vooraf daarover, te sluiten. Slecht beleid", zo stelt Dorpsbelangen op haar website.



Voorzitter Hans Terbach van Dorpsbelangen zegt dat er contact is gezocht met de bank om meer uitleg te krijgen, maar dat er nog geen inhoudelijk gesprek is geweest.



Alternatief

Dorpsbelangen vindt dat er een alternatief moet komen in Aalden. Eerder sloot de Rabobank ook al de geldautomaat in Dalen. Die in Sleen is alleen nog overdag beschikbaar. Voor de bank is daar ook een mast met een camera geplaatst.

Door: Steven Stegen