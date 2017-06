Beste digitale voetballer van Drenthe: Ik ben geen kluizenaar die alleen voor de tv zit

VOETBAL - Luuk Jans is de eerste e-voetballer van FC Emmen. Hij vertegenwoordigt FC Emmen in het voetbalspel FIFA.

FC Emmen maakte eind mei bekend op zoek te gaan naar de beste 'digitale voetballer' van Drenthe. "Tijdens de voorronde had ik zeven potjes gespeeld. En op de finaledag zes. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat ik zou winnen. Het niveau was aardig hoog, maar blijkbaar kan ik wel wat", zegt Jans.In het dagelijks leven is Jans, zoon van trainer Ron Jans, fitnessinstructeur in Tynaarlo. "Ik ben absoluut geen kluizenaar die alleen maar voor de tv zit." Hij komt volgende week zaterdag voor het eerst in actie voor FC Emmen tijdens een toernooi. "Ik heb een toernooi in Sleen en trek dan het FC Emmen-shirt aan. "Mensen mogen mij uitdagen en ik moet tegen andere e-sporters spelen."Eredivisieclubs hebben hun eigen e-competitie, maar de Jupiler League, waar FC Emmen in speelt, heeft dat nog niet. "We hopen dat andere clubs ons voorbeeld gaan volgen. Tot die tijd zullen we tegen eredivisieteams spelen", zegt Marc Timmer van FC Emmen.