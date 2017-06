Drentse natuur wordt twee weken op televisie gepromoot

Vanaf morgen wordt Drenthe gepromoot op tv (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

ASSEN - Vanaf morgen is op televisie de landelijke campagne te zien om de natuur en de activiteiten van Drenthe te promoten.

Boswachter Kees van Son roept in het reclamespotje op om deze zomer de Drentse natuur te ontdekken. "Drenthe telt maar liefst drie nationaal parken en het Drentse landschap nodigt uit om er actief op uit te trekken. In de commercial krijgt de kijker alvast een voorproefje van de overweldigend mooie natuur van Drenthe. Te zien zijn de prachtige beelden uit de ‘Wildernis van Drenthe’ van filmmakers Henk en Janetta Bos", laat maker Marketing Drenthe weten.



In het midden en westen van het land is Van Son te zien op posters in de bushokjes. Marketing Drenthe heeft de campagne bedacht met hulp van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap. De campagne loopt tot en met 16 juli.