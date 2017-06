Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In Ruinen is dit weekend het schaapscheerdersfeest (foto: Margreet Gort/RTV Drenthe)

ASSEN - Heel erg mooi weer wordt het misschien niet, maar je laat je niet tegenhouden door een beetje regen toch?

In onze provincie zijn dit weekend weer genoeg leuke activiteiten. We zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rijtje.



Roden Proeft

In Roden is zaterdag vanaf 11.00 uur het festival 'Roden Proeft'. Het evenement valt samen met de opening van de nieuwe Albertsbaan. Er zijn de hele middag en ook en avond optredens. Roden Proeft staat in het teken van dans, muziek en cultuur.



Goudplevierrun

In Nieuw-Balinge is zaterdag om 14.00 uur het hardloopevenement Goudplevierrun. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 en 10 kilometer. De route gaat door bossen, heidevelden en door het Mantingerzand. Om 11.00 uur is er een kidsrun.



Armworstelen

Niet zo sterk in de benen, maar wel in de armen? Dan kun je zaterdag in Pesse meedoen aan het NK armworstelen. De inschrijving start om 14.00 uur en een uurtje later beginnen de wedstrijden. Locatie is ontmoetingscentrum De Wenning.



Baksels proeven

Lekkerbekken kunnen zaterdag terecht bij molen De Bente in Dalen. Tussen 10.00 en 12.00 uur kun je lekkere baksels proeven. Er zijn ook bakdemonstraties en bezoekers krijgen baktips.



Shakespearetheater

In het Shakespearetheater in Diever begint zaterdag een reeks voorstellingen van de Getemde Feeks. Een komedie over een zakenman en zijn twee dochters. Het stuk wordt tot en met eind september gespeeld.



Festiveul

Schoonebeek staat zaterdag in het teken van 'Festiveul'. De feestijkheden beginnen om 11.00 uur rond het oude gemeentehuis. Er zijn meerdere markten. 's Middags kun je oude trekkers en auto's bekijken en er zijn muzikale optredens. Om 17.00 begint het Grandioos Sportgala, waarbij onder meer de sportman en sportvrouw van het jaar worden bekendgemaakt.



Safari in Assen

Op safari in de stad. Het klinkt vreemd, maar het kan echt. En wel in Assen. Deelnemers krijgen zondag te zien welke natuur er in de stad te vinden is en welke wilde dieren daarin leven. De start is om 10.45 uur bij het Duurzaamheidscentrum in Assen. Kosten: 4 euro.



Boet'n Deure

Bij de Poolshoogte in Odoorn is zondag het Boet'n Deure Festival. Midden in het bos kun je vanaf 11.15 uur genieten van handgemaakte muziek, met gitaren, mandolines, banjo's, contrabas, fiddles.



Schapen scheren

In Ruinen moeten de zondag de schapen er weer aan geloven: hun jaarlijkse scheerbeurt. Vanaf 11.00 zijn er bij bezoekerscentrum Dwingelderveld doorlopend demonstraties schapen scheren.



Rondstrunen op de markt

Liefhebbers van markten kunnen zondag terecht op de Struunmarkt in Diever. Op het marktterein langs de Bosweg zijn tussen 11.00 en 17.00 uur een warenmarkt en ook een vlomarkt. In Dwingeloo is een kunstmarkt, waarbij kunstenaars hun creatieve werken tentoonstellen. Deze markt is op de brink en duurt ook van 11.00 tot 17.00 uur.



Trekkers kieken

Heb je iets met trekkers? Dan moet je zondag in Norg zijn. Daar is de 31e editie van de trekkeroriënteringstocht; met 200 deelnemers. Vanaf 15.00 uur zijn op de Brinkhofweide behendigheidsproeven en daarnaast zijn alle tractors - ook oldtimers - te bekijken. 's Avonds is er een feestavond in café Zwaneveld.