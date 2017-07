'Boeren moeten veto tegen komst herten laten varen'

DIEVER - Natuurmonumenten en de vereniging van recreatieondernemers RECRON doen een oproep aan LTO om alsnog af te zien van haar veto tegen de komst van edel- en damherten naar Drenthe.

Volgens de twee organisaties valt de schade die de herten aan landbouwgewassen toebrengen mee en wordt die schade bovendien gecompenseerd.De herten zouden met name toegelaten worden in nationaal park het Drents-Friese Wold. Een stuurgroep met alle betrokken organisaties heeft daarover drie jaar lang overleg gevoerd. Dat daarin geen overeenstemming is gevonden noemen Natuurmonumenten en RECRON teleurstellend en een gemiste kans.Volgens Ruud Kreetz van Natuurmonumenten zijn de lusten van de komst van herten veel groter dan de lasten. Zo zouden de recreatiebaten volgens een onderzoek minimaal 2,68 miljoen euro zijn.De herten zouden bovendien 89 banen opleveren van minimaal twaalf uur. "Het is vooral heel teleurstellend voor Drenthe, want edelherten trekken mensen, dat zien we ook op andere plekken in Nederland", zegt Kreetz.Volgens het door LTO afgewezen plan zouden er hooguit honderdvijftig edel- en damherten komen. De schade voor boeren is becijferd op 50.000 tot 100.000 euro. "Daar zijn heel goede regelingen voor om dat te vergoeden. Anderzijds zijn er in Drenthe impulsen nodig voor de toeristische sector. En deze combinatie is goed voor de natuur en gaat de toeristische sector veel geld opleveren", vertelt Kreetz.Helemaal een hek om het Drents-Friese Wold, zoals de boeren voorstellen, is volgens Natuurmonumenten geen oplossing. Omwonenden zouden hebben laten weten dat ze ook liever geen hek om het nationaal park zien.Natuurmonumenten en RECRON doen een oproep aan de bestuurders de ontstane impasse te doorbreken. "Bovenal zijn we op zoek naar een bestuurder 'met een groot gewei', oftewel een bestuurder die lef toont, zich inzet voor het grotere belang en durft te investeren in nieuwe ontwikkelingen."