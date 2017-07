Gemeente Meppel trekt de portemonnee voor zestien initiatieven

Het gemeentehuis in Meppel (foto: Google Streetview)

MEPPEL - Zestien 'leuke ideeën' van burgers, bedrijven en instellingen kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente Meppel. Het meeste geld, 30.000 euro, gaat naar de dorpsfilm van Nijeveen en ook de aanpak van de veldaccommodatie van korfbalclub DOS'46 kan op datzelfde bedrag rekenen.

De zestien initiatieven ontvangen het geld, in totaal 169.850 euro, uit het aanjaagfonds, dat sinds 2015 bestaat en in het leven is geroepen om initiatieven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Meppel te ondersteunen. Het gaat om ideeën die anders misschien niet of moeilijk van de grond zouden kunnen komen.



Nijeveen

De dorpsfilm van Nijeveen kan rekenen op een bijdrage van 30.000 euro. De dorpsfilm brengt in beeld hoe Nijeveen zich de laatste vijftig jaar ontwikkeld heeft. "Een film die veel van de historie levendig houdt en op die wijze blijft het goed bewaard voor toekomstige generaties", aldus de gemeente.



Korfbalclub DOS'46 uit Nijeveen krijgt hetzelfde bedrag voor de aanpak van de veldaccommodatie. "Zodat het een accommodatie is die past bij het landelijk niveau dat daar wordt gespeeld. Tegelijkertijd biedt de bijdrage mogelijkheden om de accommodatie multifunctioneel inzetbaar te laten worden", licht de gemeente toe.



Andere initiatieven

Verder is er onder meer 15.000 euro beschikbaar gesteld voor paardrijden voor mensen met een beperking. Ook draagt de gemeente 14.000 euro bij voor het plaatsen van baskets op scholen, zodat kinderen in contact kunnen komen met basketbal en daardoor meer bewegen. De gemeente steekt verder nog 16.000 euro in de herstructurering van het pupillenvoetbal, als bijdrage aan de vernieuwing van de KNVB.



Derde keer

De gemeente Meppel werkt dit jaar voor de derde keer met het aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. "Dit jaar hebben we in totaal vijftig aanvragen ontvangen die een beroep hebben gedaan op het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven. Het is mooi om te zien dat het aanjaagbudget bekend is geraakt in onze samenleving en dat er deze drie jaren al heel verschillende en diverse initiatieven zijn ingediend", zegt wethouder Koos de Vos.



In 2018 wordt nog eenmaal 200.000 euro beschikbaar gesteld voor "initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van Meppel". Het nieuwe college moet bepalen of het aanjaagbudget ook in de jaren daarna beschikbaar wordt gesteld.