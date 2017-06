Gedeputeerde Staten: Maak onderzoeksrapport Eurochamp openbaar

ASSEN - Het geheime onderzoeksdossier naar de Eurochamp-affaire moet openbaar worden, als het aan Gedeputeerde Staten ligt.

De affaire rond een lek in het provinciehuis houdt de gemoederen al jaren bezig. Aanleiding om opnieuw over de geheimhouding van de stukken te vergaderen is een Wet openbaarheid van bestuur-verzoek van Dagblad van het Noorden op 13 april van dit jaar. De krant wil het hele dossier openbaar maken. Dat kan alleen als de geheimhouding is opgeheven.De commissie onderzocht acht jaar geleden wie er in 2008 vanuit het provinciehuis een vertrouwelijk rapport over fraude bij gehandicaptenorganisatie Eurochamp naar Dagblad van het Noorden had gelekt. Daarbij werden onder anderen de toenmalige gedeputeerden Anneke Haarsma (PvdA) en Tanja Klip (VVD) onder ede door de onderzoekscommissie gehoord. Hoewel duidelijk was dat er wel degelijk gelekt was, kwam de dader niet boven water.Eerder wilden leden van de voormalige provinciale onderzoekscommissie naar de Eurochamp-affaire van de geheimhoudingsplicht af. "Gezien het voortdurend 'oprakelen', adviseren wij uw Staten om alsnog te besluiten tot een bepaalde geheimhoudingstermijn, zodat daarover duidelijkheid komt. Ons inziens zou nu de geheimhouding kunnen worden opgeheven", schreven de commissieleden in een brief aan Provinciale Staten in de zomer van 2016.Provinciale Staten beslissen op 12 juli over het wel of niet opheffen van de geheimhouding.